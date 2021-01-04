Виза в Монголию оформляется онлайн и на границе

CentralAsia (MNG) - Поправки в Закон о правовом статусе иностранных граждан вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Измененный закон, который был одобрен на пленарном заседании парламента Монголии 31 декабря 2020 года, по-новому регулирует вопросы, связанные с улучшением регистрации и мониторинга иностранных граждан, выдачей монгольской визы онлайн и в портах пересечения границы, операционным визовым центром и продлением срока действия визы и так далее.

В частности, монгольская виза будет выдаваться как в печатном, так и в электронном формате в соответствии с международными стандартами. В настоящее время временно прибывающие в Монголию на срок более 30 дней и иностранные граждане, проживающие в служебных и частных целях, должны быть зарегистрированы в государственном административном органе, отвечающем за иностранных граждан, в течение 7 дней после их прибытия. Согласно новым поправкам, граждане Монголии, предприятия или организации, которые предоставляют иностранному гражданину жилье, должны зарегистрировать прибытие онлайн в Иммиграционном агентстве в течение 48 часов после прибытия.

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