[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вылетавший в Казахстан турецкий Boeing столкнулся со стаей птиц (видео)

CentralAsia (KZ) -  В Турции Boeing 777 столкнулся со стаей птиц при взлете. Самолет получил серьезные повреждения носового обтекателя и приемников воздушного давления.

Как передает турецкое издание Yeni Safak, самолет направлялся в Алматы.

Рейс TK-6220, вылетел из стамбульского аэропорта «Ататюрк» в 08:40 утра. Столкнувшись со стаей птиц, командир корабля связался с диспетчерской аэропорта вылета и запросил разрешение на аварийную посадку. После аварийного слива топлива до допустимого посадочного веса экипаж посадил воздушное судно, и оно было направлено в ремонтный ангар.

Самолет получил серьезные повреждения носового обтекателя и приемников воздушного давления.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13,3 тыс. человек
  • Президент Узбекистана отправился в краткосрочный трудовой отпуск
  • В Польше предотвратили теракт против мусульман


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com