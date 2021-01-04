Вылетавший в Казахстан турецкий Boeing столкнулся со стаей птиц (видео)

- Казахстан, происшествия
- 14:05, 04 января 2021
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- Обновлено: 14:07, 04 января 2021 EnglishКыргызча
CentralAsia (KZ) - В Турции Boeing 777 столкнулся со стаей птиц при взлете. Самолет получил серьезные повреждения носового обтекателя и приемников воздушного давления.
Как передает турецкое издание Yeni Safak, самолет направлялся в Алматы.
Рейс TK-6220, вылетел из стамбульского аэропорта «Ататюрк» в 08:40 утра. Столкнувшись со стаей птиц, командир корабля связался с диспетчерской аэропорта вылета и запросил разрешение на аварийную посадку. После аварийного слива топлива до допустимого посадочного веса экипаж посадил воздушное судно, и оно было направлено в ремонтный ангар.
Самолет получил серьезные повреждения носового обтекателя и приемников воздушного давления.
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