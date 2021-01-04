Шведам стыдно за стратегию властей в борьбе с коронавирусом, - Le Monde

Стокгольм

CentralAsia (CA) - В Швеции в 2019 году стало популярным слово «флюгскам» на шведском языке стыд — skam - за совершение полета на самолете; «флюга» — средство передвижения, загрязняющее окружающую среду.

В 2020 году такая проблема быстро устранилась, поскольку большая часть мирового населения оказалась прижата к земле. Однако шведы не расстались со своим чувством стыда. На смену «флюгскаму» пришел «коронаскам»: буквально «стыд за коронавирус», пишет корреспондент французской газеты Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.



Причиной тому послужила стратегия Швеции перед лицом пандемии, связанной с коронавирусом, и решение правительства Стокгольма не сажать свое население на карантин. Среди ее соседей, все из которых приняли более строгие ограничительные меры, столь мягкий подход вызвал сначала непонимание, затем страх, а иногда и враждебность. Поскольку в конечном итоге в Швеции было зарегистрировано в 4,5 раза больше смертей, чем в Дании, почти в 9 раз больше, чем в Финляндии и Исландии, и в 11 раз больше, чем в Норвегии.



«Однако скандинавам хочется верить, что у них больше общих черт, чем различий: история, культура, традиции, а для некоторых и язык. Короче говоря, очень сильное чувство тождественности, которое не всегда легко оценить из-за рубежа», - говорит Анна Халльберг, шведский министр по сотрудничеству Северных стран. С 1952 года и до появления коронавируса их граждане даже могли переезжать из одной страны в другую, не предъявляя паспорта, указывает автор публикации.



«Все это не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло с начала пандемии», - отвечает Бертель Хаардер, член датской Либеральной партии и председатель совета по свободе передвижения, созданного пятью странами.



С марта в регионе вновь появились границы, что нанесло травму пограничным районам, чья экономика сильно пострадала. Более того, многие шведы утверждают, что соседи стали их клеймить. В частности, это коснулось части 14 тыс. трансграничных рабочих, которые живут в Швеции и работают в Норвегии, некоторые из них говорят, что они подвергаются остракизму со стороны своих коллег или работодателей. Каждую неделю они должны сдавать тесты на коронавирус в норвежском пункте тестирования, пишет автор.



«А ведь до начала декабря в приграничных районах случаев заражения на норвежской стороне было больше, чем на шведской стороне», - вспоминает Кьелл-Арне Оттоссон. Но депутат от «Христианских демократов», проживающий в шведской провинции Вермланд, в 100 метрах от Норвегии, не обижается: «На строительной площадке в Осло шведским рабочим приходилось носить оранжевую куртку и есть в столовой отдельно», - говорит он.

Норвежцы, являющиеся владельцами вторых домов в Швеции, после пересечения границы также оказались незащищенными от «коронаскама». Тысячи из них подали жалобу на норвежское государство, которое по возвращении из Швеции вводит для них десятидневный карантин.



Ситуация представляется настолько серьезной, что в конце концов вмешалась премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. «Мы не можем позволить «коронаскаму» разрушить сотрудничество скандинавских стран», - заявила она в середине ноября по шведскому радио, призывая «перестать искать козлов отпущения».