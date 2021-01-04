Монголия решила продлить строгий карантин на 5 суток

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии на своем внеочередном заседании сегодня, 4 января поддержало предложение Государственной чрезвычайной комиссии продлить режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин на 5 дней.

Минздрав предложил продлить карантин на 14 дней, но Кабмин не поддержал это предложение.

Таким образом, режим всеобщей повышенной готовности, введенный по всей стране с 06:00 23 декабря 2020 года до 06:00 6 января, продлится до 06:00 11 января.

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