В Ашхабаде здание школы, которой всего 3 года, дало трещину

CentralAsia (TM) - В столице Туркменистана треснуло здание средней школы №135, расположенной в микрорайоне «Мир-7». Учебное заведение на 600 мест сдали в эксплуатацию всего три года назад, к 1 сентября 2017 года. Наблюдатели turkmen.news в Ашхабаде называют причиной повреждения некачественное строительство в особых почвенных (песчаных) условиях.

Трещина проходит через весь фасад здания, со второго этажа до самой крыши, ее хорошо видно на снимке, присланном в редакцию turkmen.news. В целях безопасности автора снимка, публиковать фото мы не можем. От небольшого подземного толчка эта трещина способна разрушить все здание, оставив под завалами сотни школьников, сидящих за партами и не подозревающих о грозящей им опасности.

По сообщению источника turkmen.news в администрации Ашхабада, эту школу, как и ряд других объектов в микрорайоне «Мир-7», должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2016 года, но строительство затянулось. Согласно президентскому постановлению №13988 от 4 декабря 2014 года (имеется в распоряжении редакции), всего в микрорайоне должны были построить четыре школы на 600 мест каждая на общую сумму в 87,779,115 манатов. Однако, по сообщению издания Turkmenportal, в итоге в «Мир-7» открыли только три школы.

Согласно вышеупомянутому постановлению, четыре школы должны были построить четыре разные туркменские фирмы: «Gümmez Gurluşyk», «Galaly göz», «Nurana Ýyldyz» и «Ýüpek ýoly täjirçilik», однако какая именно из них возвела здание школы на снимке, неизвестно.

Несмотря на аварийное состояние здания, учеба в школе продолжается.