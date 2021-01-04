В Таджикистане власти поручили отремонтировать дом родителей пятерняшек, родившихся накануне Нового года

CentralAsia (TJ) - Глава Хатлонской области распорядился в кратчайшие сроки отремонтировать дом родителей пятерняшек, родившихся накануне Нового года.

30-летняя жительница Кубодиенского района Хатлонской области Дилноза Мамадова, у которой уже было двое детей, ждала третьего ребенка, но накануне Нового года родила сразу пятерых детей – двух мальчиков и трех девочек.

Мальчикам дали имена Хасан и Хусейн, а девочкам – Фатима, Зухра и Хадича.

Председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода побывал в доме родителей пятерняшек в Кубодиенском районе, поинтересовался здоровьем роженицы и новорожденных, и оказал семье финансовую и материальную помощь, сообщили в пятницу в пресс-центре областной администрации.

Рождение сразу пятерых детей – большая редкость. По статистике, вероятность зачать пятерню естественным путем составляет 1 к 60 миллионам. В Таджикистане прошлом были случаи рождения тройняшек и четверни. Закона о поощрении женщин, родивших более трех детей, в Таджикистане нет. Однако власти и отдельные граждане оказывают таким матерям материальную помощь.

Уровень рождаемости в Таджикистане остается высоким: страна занимает первое место среди постсоветских государств по приросту населения. Согласно официальной статистике, население растет в среднем на 2,2 процента в год, или на 200 тысяч человек. По прогнозам, к 2030 году численность населения Таджикистана превысит 11 миллионов человек.

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