В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 23 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрирован 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 января сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 616 (11,2%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 3 260 138 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 1493 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 652 663 человека.