В Узбекистане 1 января родилось 1644 младенца - самый низкий показатель за 4 года

CentralAsia (UZ) - По данным Минздрава, на 1 января 2021 года в Узбекистане родились 1644 ребенка. Среди новорожденных 9 пар близнецов.

По данным ведомства, это самый низкий показатель за последние 4 года. В тот же день в 2018 году родился 1961 ребенок, в 2019 году родилось 1708 детей, а в 2020 году родилось 1974 ребенка.

Из новорожденных 1 января 2021 года 810 девочек и 834 мальчиков.

Больше всего детей родилось в Ферганской области — 202, Кашкадарьинской области — 196, Самаркандской и Наманганской областях — по 169, а также Джизакской области — 151.

В Ташкенте родилось 139 детей, столица на пятом месте по числу рождаемости, в Ташкентской области — 126 (6), в Сурхандарьинской области — 95 (7), в Андижанской и Бухарской областях — по 79 (8), в Хоразмской области — 71 (9), в Каракалпакстане — 66 (10), а Сырдарьинской и Навоийской областях — по 51 (11).