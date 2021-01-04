Число жертв коронавируса в России приблизилось к 59 тысячам

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 482 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге — 79 и Москве — 74.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 58 988 человек, всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,2 млн человек, из них выздоровели 2,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 652 663 пациента.

