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  4 января 2021
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Число жертв коронавируса в России приблизилось к 59 тысячам

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 482 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге — 79 и Москве — 74.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 58 988 человек, всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,2 млн человек, из них выздоровели 2,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 652 663 пациента.

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