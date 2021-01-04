Tesla выпустила рекордное количество электромобилей за 2020-год

CentralAsia (CA) - В 2020 году Tesla произвела и поставила полмиллиона автомобилей. Кроме того, началось производство Model Y в Шанхае, и ожидается, что в ближайшее время начнутся поставки. Об этом говорится на сайте компании.



По итогам прошлого года, компания Илона Маска произвела рекордные 509 737 автомобилей, из которых 499 550 были доставлены клиентам. То есть годовой план о поставках в 500 тысяч единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто) Tesla выполнила.



В четвертом квартале Tesla выпустила 179 757 электромобилей, а поставки составили рекордные 180 570.



В том числе за этот период было произведено 16 097 машин Model S и X, а также 163 660 Model 3 и Y. Поставки электромобилей этих моделей составили соответственно 18 920 и 161 650.



Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но сама компания считает Илона Маска, Джеффри Брайана Страубела и Иэна Райта её сооснователями.