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  4 января 2021
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В Турции гражданка Узбекистана упала с 10-го этажа (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Турции гражданка Узбекистана совершила суицид, выбросившись с 10-го этажа, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, инцидент произошел 2 января текущего года, примерно в 14:00 в городе Измир. 28-летняя Мадинабону.Б выбросилась с 10-го этажа.

Несмотря на госпитализацию и оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась. По данным СМИ Турции, у гражданки были проблемы с психикой. Пока другие подробности инцидента не сообщаются.

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