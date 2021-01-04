В Турции гражданка Узбекистана упала с 10-го этажа (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 15:42, 04 января 2021
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CentralAsia (UZ) - В Турции гражданка Узбекистана совершила суицид, выбросившись с 10-го этажа, сообщили местные СМИ.
Как сообщается, инцидент произошел 2 января текущего года, примерно в 14:00 в городе Измир. 28-летняя Мадинабону.Б выбросилась с 10-го этажа.
Несмотря на госпитализацию и оказанную медицинскую помощь, девушка скончалась. По данным СМИ Турции, у гражданки были проблемы с психикой. Пока другие подробности инцидента не сообщаются.