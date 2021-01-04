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  4 января 2021
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В Польше предотвратили теракт против мусульман

CentralAsia (CA) -  Агентство внутренней безопасности Польши возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра координатора спецслужб Станислава Жарына.

«Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва», - рассказал он.

Сообщатся, что нападение должно было быть совершено на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ. По данным спецслужбы, подозреваемые выступали «против исламизации Польши».

Отмечается, что обвиняемые «выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий».

В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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