В Польше предотвратили теракт против мусульман

CentralAsia (CA) - Агентство внутренней безопасности Польши возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра координатора спецслужб Станислава Жарына.

«Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва», - рассказал он.



Сообщатся, что нападение должно было быть совершено на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ. По данным спецслужбы, подозреваемые выступали «против исламизации Польши».



Отмечается, что обвиняемые «выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий».



В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.