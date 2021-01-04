Россиянин разбил стекло собственного авто, чтобы дать проехать машине скорой помощи. Видео
- Азия и мир, общество
- 16:48, 04 января 2021
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CentralAsia (CA) - Житель Екатеринбурга разбил стекло собственного автомобиля для того, чтобы дать проехать карете скорой помощи. Инцидент произошел во дворе одного из жилых комплексов. Видео опубликовал РЕН ТВ.
Скорая пыталась подъехать к пациенту мимо припаркованных машин и уперлась в Hyundai Sonata. Автомобиль был заведен, однако за рулем никого не было.
Водитель скорой сигналил и включал звуковое оповещение. Вскоре подбежал владелец машины, который попытался открыть дверь авто, но ее заклинило. Тогда мужчина, не раздумывая, решил разбить стекло водительской двери.
«Двери заклинило. Просто я ее сегодня помыл, видимо, из-за этого», - уточнил мужчина.
Затем водитель сел за руль и отъехал, пропустив вперед карету скорой помощи.