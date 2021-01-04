В Самарканде в школе произошёл взрыв в котельной. Погиб мужчина

CentralAsia (UZ) - В ночь с 1 на 2 января, в котельной школы №4 города Самарканда произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

В результате взрыва пострадал начальник котельной, 50-летний Х. Он был госпитализирован в Самаркандское областное отделение Республиканского научного центра скорой медицинской помощи с телесными повреждениями. Мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РУз (Нарушение правил охраны труда). Ведется следствие.