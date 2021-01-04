[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде в школе произошёл взрыв в котельной. Погиб мужчина

CentralAsia (UZ) -  В ночь с 1 на 2 января, в котельной школы №4 города Самарканда произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

В результате взрыва пострадал начальник котельной, 50-летний Х. Он был госпитализирован в Самаркандское областное отделение Республиканского научного центра скорой медицинской помощи с телесными повреждениями. Мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РУз (Нарушение правил охраны труда). Ведется следствие.

print
  • Глава МИД Китая рассказал о возникновении пандемии COVID-19
  • В Узбекистане начали менять паспорта на национальные ID-карты
  • Daily Mail: 6 продуктов из супермаркета, которые могут защитить от тяжелого течения коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com