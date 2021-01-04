ВВП Таджикистана до 2023 года составит более $10 млрд, - Минфин

- Таджикистан, экономика
- 17:19, 04 января 2021
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CentralAsia (TJ) - Объем Валового внутреннего продукта Таджикистана до 2023 года по прогнозам составит более 115 млрд сомони (более $10,1 млрд.), сообщает Avesta.
По данным министерства финансов республики, в 2021 году уровень инфляции прогнозируется на уровне 6,9%, в 2022 году – 6,8%, а в 2023 году этот показатель составит 7,1%.
В середине ноября прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана одобрил законопроект о госбюджете на 2021 год.
В проекте государственного бюджета на текущий год рост ВВП предусмотрен на уровне 7,6% – до 92,6 млрд сомони.
Общие доходы государственного бюджета РТ в 2021 году оцениваются в 27,6 млрд сомони, что составляет 29,8% от валового внутреннего продукта.
Расходы бюджета на текущий год предусмотрены в объеме 28,1 млрд. сомони.
Расходы на социальные сферы установлены в размере 13,2 млрд. сомони, что составляет 47% от общих расходов бюджета.