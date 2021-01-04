В Узбекистане ожидается похолодание до минус 17 градусов

CentralAsia (UZ) - В течение текущей недели нового года в Узбекистане ожидается аномально холодная погода, сообщает Узгидромет.

По данным синоптиков, в республику придёт холодный антициклон, центр которого располагается над районами Сибири. Высокое поле давления будет обуславливать аномально холодную погоду в течение всей первой рабочей недели 2021 года.

Ночью морозы усилятся до -5...-10 градусов, по северу и пустынной зоне до -12...-17 градусов, а днем температура воздуха до конца недели составит 0...-5 градусов мороза. Всю неделю температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже среднемноголетних значений.

По горным районам республики переменная облачность, без осадков, лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура будет в пределах 0....+5 градусов тепла.