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  4 января 2021
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В Узбекистане ожидается похолодание до минус 17 градусов

CentralAsia (UZ) -  В течение текущей недели нового года в Узбекистане ожидается аномально холодная погода, сообщает Узгидромет.

По данным синоптиков, в республику придёт холодный антициклон, центр которого располагается над районами Сибири. Высокое поле давления будет обуславливать аномально холодную погоду в течение всей первой рабочей недели 2021 года.

Ночью морозы усилятся до -5...-10 градусов, по северу и пустынной зоне до -12...-17 градусов, а днем температура воздуха до конца недели составит 0...-5 градусов мороза. Всю неделю температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже среднемноголетних значений.

По горным районам республики переменная облачность, без осадков, лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура будет в пределах 0....+5 градусов тепла.

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