За сутки в Беларуси выявили 1869 человек с COVID-19

CentralAsia (CA) - В Беларуси за минувшие сутки коронавирус зафиксирован у 1869 человек, сообщает БЕЛТА.



Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 201 831 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 183 625 пациентов.



За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.



За минувшие сутки выполнено 4686 тестов. Всего в стране проведено 4 047 470 тестов.