За сутки в Беларуси выявили 1869 человек с COVID-19
- Азия и мир, общество
- 17:32, 04 января 2021
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CentralAsia (CA) - В Беларуси за минувшие сутки коронавирус зафиксирован у 1869 человек, сообщает БЕЛТА.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 201 831 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 183 625 пациентов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 4686 тестов. Всего в стране проведено 4 047 470 тестов.