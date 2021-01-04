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  4 января 2021
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За сутки в Беларуси выявили 1869 человек с COVID-19

CentralAsia (CA) -  В Беларуси за минувшие сутки коронавирус зафиксирован у 1869 человек, сообщает БЕЛТА.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 201 831 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 183 625 пациентов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 4686 тестов. Всего в стране проведено 4 047 470 тестов.

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