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  4 января 2021
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Названа самая высокая новогодняя ёлка в странах СНГ

CentralAsia (CA) -  Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких новогодних ёлок в столицах государств СНГ в новогодние праздники 2020-2021 гг.

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок, установленных в столицах стран СНГ для празднования Нового 2021 года.

Топ-5 самых высоких елок СНГ в 2021 году:

- Ашхабад, Туркменистан, 41 метр

- Ташкент, Узбекистан, 36 метров

- Минск, Беларусь, 30 метров

- Нур-Султан, Казахстан, 25 метров

- Бишкек, Кыргызстан, 25 метров

Главная елка России 2021 — это живая ель высотой 25 метров на Соборной площади Кремля в Москве.

В большинстве российских городов в 2021 году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая — в Красноярске высотой 55 метров, как и в 2020 году.

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