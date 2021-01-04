Названа самая высокая новогодняя ёлка в странах СНГ
- Азия и мир, общество
- 17:50, 04 января 2021
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CentralAsia (CA) - Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких новогодних ёлок в столицах государств СНГ в новогодние праздники 2020-2021 гг.
Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок, установленных в столицах стран СНГ для празднования Нового 2021 года.
Топ-5 самых высоких елок СНГ в 2021 году:
- Ашхабад, Туркменистан, 41 метр
- Ташкент, Узбекистан, 36 метров
- Минск, Беларусь, 30 метров
- Нур-Султан, Казахстан, 25 метров
- Бишкек, Кыргызстан, 25 метров
Главная елка России 2021 — это живая ель высотой 25 метров на Соборной площади Кремля в Москве.
В большинстве российских городов в 2021 году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая — в Красноярске высотой 55 метров, как и в 2020 году.