В Узбекистане с 11 января студенты вернутся к традиционному формату обучения

CentralAsia (UZ) - С 11 января все студенты Узбекистана возвращаются к традиционной форме обучения, сообщает Минвуз.

Традиционная форма обучения в вузах Узбекистана начнется с 11 января, заявил глава пресс-службы министерства высшего и среднего специального образования Фархад Бабашев 4 января на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«В качестве эксперимента обучение в вузах с 11 января 2021 года начинается в традиционной форме», — заявил Бабашев.

Он сообщил, что студенты, по объективным причинам, например из-за здоровья или необходимости обеспечения социальной защиты, могут продолжить обучение в онлайн-формате. Все остальные студенты должны будут продолжить обучение в традиционной форме.

Из-за пандемии коронавируса все студенты 2020-2021 учебный год начали в дистанционном формате.