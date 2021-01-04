[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане с 11 января студенты вернутся к традиционному формату обучения

CentralAsia (UZ) -  С 11 января все студенты Узбекистана возвращаются к традиционной форме обучения, сообщает Минвуз.

Традиционная форма обучения в вузах Узбекистана начнется с 11 января, заявил глава пресс-службы министерства высшего и среднего специального образования Фархад Бабашев 4 января на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«В качестве эксперимента обучение в вузах с 11 января 2021 года начинается в традиционной форме», — заявил Бабашев.

Он сообщил, что студенты, по объективным причинам, например из-за здоровья или необходимости обеспечения социальной защиты, могут продолжить обучение в онлайн-формате. Все остальные студенты должны будут продолжить обучение в традиционной форме.

Из-за пандемии коронавируса все студенты 2020-2021 учебный год начали в дистанционном формате.

print
  • В Самарканде в школе произошёл взрыв в котельной. Погиб мужчина
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 351 человек
  • На утро 3 января в Казахстане коронавирус выявлен у 714 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com