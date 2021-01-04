В Узбекистане с 11 января студенты вернутся к традиционному формату обучения

- Узбекистан, общество
- 20:53, 04 января 2021
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CentralAsia (UZ) - С 11 января все студенты Узбекистана возвращаются к традиционной форме обучения, сообщает Минвуз.
Традиционная форма обучения в вузах Узбекистана начнется с 11 января, заявил глава пресс-службы министерства высшего и среднего специального образования Фархад Бабашев 4 января на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
«В качестве эксперимента обучение в вузах с 11 января 2021 года начинается в традиционной форме», — заявил Бабашев.
Он сообщил, что студенты, по объективным причинам, например из-за здоровья или необходимости обеспечения социальной защиты, могут продолжить обучение в онлайн-формате. Все остальные студенты должны будут продолжить обучение в традиционной форме.
Из-за пандемии коронавируса все студенты 2020-2021 учебный год начали в дистанционном формате.