Туркменистан выдал гражданство 26 тыс. человек

CentralAsia (TM) - На основе указов президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за последние 15 лет туркменские паспорта были выданы 26 тысячам беженцев и лиц без гражданства. Об этом 4 января сообщили местные СМИ.

Основная цель правительства — ликвидировать безгражданство в стране к 2024 году. В этом направлении кабмин активно сотрудничает с ООН, в частности с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в рамках программы #IBelong.

В декабре прошлого года Бердымухамедов подписал указ о принятии в гражданство 2580 человек. В июле 2020 года лидер страны подписал указ о всеобщей регистрации рождений и предотвращении безгражданства среди детей.

Туркменистан также присоединился к четырём конвенциям Организации Объединённых Наций: о беженцах 1951 года, Нью-йоркскому протоколу 1967 года, который дополняет предыдущий документ, и о безгражданстве 1954 и 1961 годов.

Из общего числа принятых в гражданство Туркменистана человек около 60% представлены женщинами-апатридами, которые принадлежат к 19 национальностям и этническим группам, сообщает sng.fm.