В Узбекистане на реконструкцию дороги Ташкент—Термез направят $40 млн

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана приняло постановление по реализации проекта реконструкции участков автомобильной дороги М39 «Ташкент-Термез» с участием Исламского банка развития», сообщает «Норма».

Общая стоимость проекта составляет 40,711 млн долларов. Она складывается из займа ИБР в размере 35,188 млн долларов и доли Узбекистана, включая предоставления налоговых льгот на 5,523 млн долларов.

Погашение долга ИБР, а также расходы, связанные с выплатой процентов, включая комиссионные за посредничество и другие расходы, будут производиться из республиканского бюджета Республики Узбекистан.

Постановлением поручается Министерству финансов заключить дополнительное соглашение к кредитному соглашению между Узбекистаном и ИБР, а Министерству юстиции оформить юридическое заключение по дополнительному соглашению к кредитному договору.