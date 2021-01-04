В Узбекистане на реконструкцию дороги Ташкент—Термез направят $40 млн

- Узбекистан, экономика
- 21:27, 04 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана приняло постановление по реализации проекта реконструкции участков автомобильной дороги М39 «Ташкент-Термез» с участием Исламского банка развития», сообщает «Норма».
Общая стоимость проекта составляет 40,711 млн долларов. Она складывается из займа ИБР в размере 35,188 млн долларов и доли Узбекистана, включая предоставления налоговых льгот на 5,523 млн долларов.
Погашение долга ИБР, а также расходы, связанные с выплатой процентов, включая комиссионные за посредничество и другие расходы, будут производиться из республиканского бюджета Республики Узбекистан.
Постановлением поручается Министерству финансов заключить дополнительное соглашение к кредитному соглашению между Узбекистаном и ИБР, а Министерству юстиции оформить юридическое заключение по дополнительному соглашению к кредитному договору.