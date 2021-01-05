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  5 января 2021
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Цагаан Сар — Новый год по монгольскому календарю, не будет отмечаться

CentralAsia (MNG) -  На заседании, созванном 4 января, Кабинет министров Монголии принял решение не отмечать Цагаан Сар — Новый год по монгольскому лунному календарю в Монголии в связи с ситуацией пандемии COVID-19.

4 декабря в городе Улан-Батор было зарегистрировано 23 новых случая COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев в стране составило 1286. Поскольку праздничные мероприятия создают общественные собрания и увеличивают риск распространения инфекции, Кабинет министров счел правильным не широко праздновать Цагаан Сар.

В этом году Цагаан Сар — Монгольский Новый год по лунному календарю выпадает на 12-14 февраля.

Цагаан Сар — торжественный праздник монгольских и некоторых тюркских народов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю.

Праздник Цаган Сар восходит к религиозным традициям монгольских народов. Он является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Название праздника происходит от монгольских слов цагаан — белый и сар — месяц. «Белый месяц» изначально считался праздником молочных продуктов и отмечался осенью. В это время заканчивалось приготовление впрок молочных продуктов, которые и употребляли на праздниках. Цаган Сар представляет собой один из буддийских ритуальных праздников с элементами древнего шаманизма.

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