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  5 января 2021
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Готовится мясной запас из восточных аймаков Монголии

CentralAsia (MNG) -  Для весенних нужд населения столицы ведется подготовка 12,5 тыс. тонн мясного резерва, на что шестнадцать компаний заключили договор с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии. В настоящее время работы по мясному запасу выполнены более чем на 70 процентов.

По сравнению с предыдущими годами процесс приготовления мясного резерва замедлился из-за вспышки COVID-19.

Мясной запас готовится в основном из аймаков восточных, и из аймаков Хубсугул и Булган. Мясо «халяль» также поставляется из аймака Баян-Өлгий.

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