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  5 января 2021
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Валютные резервы Монголии достигли рекордно высокого уровня

CentralAsia (MNG) -  Валютные резервы Монголии достигли 4,5 миллиарда долларов США в конце этого года, что стало рекордным показателем.

Рекорд был связан с мерами, принятыми Банком Монголии для обеспечения стабильности и адекватности валютных резервов и увеличения закупок драгоценных металлов. За последние пять лет банк приобрел 100 тонн золота. Центральный банк Монголии 31 декабря заявил, что с начала 2020 года он купил в общей сложности 22 тонны ценных металлов, в основном золота, у законных юридических и физических лиц. ЦБ заявил, что это рост на 6,8 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За пять лет банк приобрел около 100 тонн золота, увеличив резерв на 3,7 миллиарда долларов.

Суммы валютных резервов хватит на импорт на 10 месяцев.

Валютные резервы Монголии на конец 2019 года составляли 4,2 миллиарда долларов.

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