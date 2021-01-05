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  5 января 2021
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Монголия поднялась на 15 позиций по открытости бюджета

CentralAsia (MNG) -  Согласно Партнерству по открытости бюджета (Open Budget Partnership) Монголия поднялась на 15 позиций и заняла 41 место.

У Монголии индекс открытости бюджета в 2017 году составил 46 баллов из 100, тогда в 2019 году Монголия собрала 56 баллов и поднялась на 15 позиций и заняла 41 место.

Документы следующие: предварительное бюджетное заявление; бюджетное предложение исполнительной власти; принятый бюджет; бюджет для граждан; текущие отчеты; полугодовой обзор; годовой отчет; аудиторский отчет. Средний показатель открытости бюджета в мире — 43 балла, поэтому 56 баллов, полученные Монголией, значительно превышают среднее значение.

Для повышения прозрачности российскому правительству, по мнению Международного бюджетного партнерства, необходимо:

  • своевременно публиковать предварительное бюджетное заявление;
  • повысить детализацию информации по налоговым доходам и трансфертам в государственные корпорации в бюджетном предложении исполнительной власти;
  • публиковать больше данных о сопоставлении запланированных и фактических доходов и макроэкономических прогнозов и фактических результатов.

В первую группу входят 5 стран-лидеров: Новая Зеландия, Южная Африка, Швеция, Мексика и Грузия.

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