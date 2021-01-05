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  5 января 2021
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В Таджикистане за сутки не выявлены новые случаи коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения республики.

192 человека с легкими признаками COVID-19 находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Таджикистане остается прежним — 13 300, выздоровели 13 018 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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