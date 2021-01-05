На утро 5 января в Казахстане коронавирус выявлен у 723 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 149;

- город Алматы - 92;

- город Нур-Султан - 68;

- Акмолинская область - 59;

- Костанайская область - 57;

- Северо-Казахстанская область - 57;

- Восточно-Казахстанская область - 47;

- Западно-Казахстанская область - 45;

- Павлодарская область - 40;

- Алматинская область - 39;

- Карагандинская область - 26;

- Мангистауская область - 11;

- Жамбылская область - 9;

- Туркестанская область - 8;

- город Шымкент - 6;

- Кызылординская область - 6;

- Актюбинская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 158 302 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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