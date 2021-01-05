На утро 5 января в Казахстане коронавирус выявлен у 723 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 149;
- город Алматы - 92;
- город Нур-Султан - 68;
- Акмолинская область - 59;
- Костанайская область - 57;
- Северо-Казахстанская область - 57;
- Восточно-Казахстанская область - 47;
- Западно-Казахстанская область - 45;
- Павлодарская область - 40;
- Алматинская область - 39;
- Карагандинская область - 26;
- Мангистауская область - 11;
- Жамбылская область - 9;
- Туркестанская область - 8;
- город Шымкент - 6;
- Кызылординская область - 6;
- Актюбинская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 158 302 случая коронавируса.