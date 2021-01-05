Борис Джонсон объявил жесткий карантин в Англии

CentralAsia (CA) - Правительство Великобритании вводит жесткий карантин на всей территории Англии и закрывает школы в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации и растущей угрозой переполнения больниц. Об этом в понедельник вечером объявил премьер-министр Борис Джонсон.



«С учетом того, что на большей части страны уже введены чрезвычайные санитарные меры, ясно, что нам нужно всем вместе сделать ещё больше, чтобы взять новый штамм коронавируса под контроль, пока мы разворачиваем кампанию по вакцинации. Поэтому в Англии мы должны ввести национальный локдаун, достаточно жесткая мера, чтобы сдержать этот штамм. Это означает, что правительство снова настоятельно рекомендует вам оставаться дома», - цитирует Джонсона Euronews.



Несколькими часами ранее общенациональный карантин был объявлен в соседней Шотландии.



Ссылаясь на интенсивное давление на службы здравоохранения Лондона из-за роста числа случаев заражения COVID-19, первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что новый локдаун необходим, чтобы предотвратить подобное ухудшение ситуации.



На 5 января по всей территории Великобритании по данным университета Хопкинса, зарегистрировано 2,7 млн зараженных COVID-19, скончались 75,5 тыс. человек.