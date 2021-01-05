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  5 января 2021
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Узбекистан построит на юге Таджикистана распределитель для больных COVID-19

CentralAsia (TJ) -  Новый объект будет возведен в Кубодиёнском районе Хатлона на базе медицинского центра, который там строит Узбекистан. Оснащение профинансирует компания «Узбекнефтегаз», сообщили местные СМИ, ссылаясь на источник в правительстве Таджикистана.

Оборудование, которое будет здесь установлено, позволит в кратчайшее время установить у человека наличие коронавирусной инфекции и затем оперативно направить выявленных больных COVID-19 для получения квалифицированной помощи в больницы региона и столицы.

Строительство осовремененного медицинского комплекса в Кубодиёне было начато узбекской стороной во второй половине 2018 года. По планам строителей объект будет готов к приему пациентов к весне.

Строительство центра является одним из проектов, одобренных в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в марте 2018 года.

Напомним, в мае 2020 года Узбекистан направлял в Таджикистан группу медицинских работников с большим опытом лечения пациентов с коронавирусом, а также несколько раз с начала пандемии передавал соседней стране гуманитарные грузы.

Кроме того, Узбекистан полностью профинансировал строительство и оснащение модульных больниц для борьбы с COVID-19 в трех регионах Кыргызстана.

Коронавирус в Таджикистане
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