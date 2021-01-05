В Узбекистане «красивый» автономер продали за рекордные $60 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Самарканде на онлайн-аукционе по продаже автомобильных номеров государственный номерной знак с территориальным кодом Самаркандской области 30 Z 777 ZZ был продан за 596,5 млн сумов (около 57 тысяч долларов США). В 2021 году эта сумма стала рекордной на аукционе по продаже госномеров в Узбекистане.

Кроме того, владелец «красивого» автономера должен оплатить комиссионный сбор за сделку в размере 29 млн сумов (около 2800 долларов).

Номер был выставлен на торги 14 декабря прошлого года со стартовой стоимостью 111,5 млн сумов (около 11 тысяч долларов).

По данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, в прошлом году стоимость самого дорого автономера составила 206 млн 700 тыс сумов (около 20 тысяч долларов).

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году, который стал годом пандемии COVID-19, в Узбекистане было реализовано более 106 тысяч автономеров на сумму 262,6 млрд сумов (более 25 млн долларов).

В ноябре прошлого года правительство Узбекистана приняло постановление, давшее владельцам автомобилей право заказывать номера с любой комбинацией букв. В июне количество категорий «красивых» номеров было увеличено с трех до шести.