Коронавирус: В Пекине выстроились очереди за вакциной (фото)

// Getty Images

CentralAsia (CA) - В Китае продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщает ВВС, власти КНР надеются сделать прививки миллионам людей до наступления Китайского нового года (в этом году он приходится на 21 февраля).



По данным китайских СМИ, за первые два дня вакцинации первую дозу препарата в Пекине получили более 73 тыс. человек. В китайской столице за получением вакцины выстроились очереди. Первыми прививки делают водителям автобусов и социальным работникам.



31 декабря Китай предварительно одобрил к применению собственную вакцину производства фармацевтической компании Sinopharm.



А в Индии общенациональный регулятор All India Drug Action Network выразил серьезную озабоченность в связи с неожиданным одобрением властями вакцины отечественной разработки Covaxin, которая не прошла всех стадий клинических испытаний.



Как сообщил регулятор, опасения вызывает отсутствие каких-либо данных об ее эффективности, как и отсутствие прозрачности по поводу ее разработки, что вызывает больше вопросов, чем дает ответов.



Это заявление прозвучало после того, как глава Государственного управления по лекарственным средствам Индии вновь сообщил, что вакцина Covaxin «безопасна и вызывает сильную иммунную реакцию». «Вакцина на 100% безопасна, а такие побочные явления, как небольшая температура, боли в суставах и аллергия довольно распространены при любой иммунизации», - сказал он.



Объявление о том, что в Индии наряду с оксфордской вакциной население будут прививать экстренно одобренной местной, произведенной компанией Bharat Biotech, было сделано в воскресенье.



Премьер-министр Нарендра Моди сразу же назвал это победой индийской науки и фармацевтики.