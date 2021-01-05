В Узбекистане предлагают запретить продажу насвая

Насвай

CentralAsia (UZ) - Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Узбекистана внесло в правительство проект закона о запрете реализации жевательного табака – насвая. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Минздрав указывает, что широкое употребление самодельного насвая негативно отражается на здоровье населения и наносит вред экономике страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень употребления насвая среди узбекистанских подростков в возрасте 13-15 лет является самым высоким среди соседних стран – 6%. В Кыргызстане этот показатель составляет 5,1%, в Таджикистане – 1,8%, в Казахстане – 0,6%, в Туркменистане – 0,2%.

Употребление насвая присуще в основном жителям Центральной Азии. Его производят чаще всего кустарно, в домашних условиях.