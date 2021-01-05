В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 22 человек. Всего — 1308

CentralAsia (MNG) - В Монголии за 4 января проведен 11 581 ПЦР тест на коронавирус, выявлено 22 новых случая заражения. Об этом 5 января на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от COVID-19 вылечились еще 6 человек.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1308, из которых 884 вылечились, 413 пациентов находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии

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