За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 500 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 145 194 человек, передает оперативный штаб
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 638;
- Алматы - 17 358;
- Нур-Султан - 17 135;
- Атырауская область - 12 592;
- Карагандинская область - 11 580;
- Северо-Казахстанская область - 8101;
- Западно-Казахстанская область - 8096;
- Павлодарская область - 7834;
- Костанайская область - 7284;
- Акмолинская область - 6547;
- Алматинская область - 5978;
- Шымкент - 5321;
- Жамбылская область - 4700;
- Мангистауская область - 3573;
- Актюбинская область - 3569;
- Туркестанская область - 3560;
- Кызылординская область - 3328.
Коронавирус в Казахстане
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