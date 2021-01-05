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  5 января 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 500 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 145 194 человек, передает оперативный штаб

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 638;

- Алматы - 17 358;

- Нур-Султан - 17 135;

- Атырауская область - 12 592;

- Карагандинская область - 11 580;

- Северо-Казахстанская область - 8101;

- Западно-Казахстанская область - 8096;

- Павлодарская область - 7834;

- Костанайская область - 7284;

- Акмолинская область - 6547;

- Алматинская область - 5978;

- Шымкент - 5321;

- Жамбылская область - 4700;

- Мангистауская область - 3573;

- Актюбинская область - 3569;

- Туркестанская область - 3560;

- Кызылординская область - 3328.

Коронавирус в Казахстане
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