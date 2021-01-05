Озвучены главные мировые риски 2021 года

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Консалтинговая компания Eurasia Group составила рейтинг из десяти рисков, с которыми мир столкнется в наступившем 2021 году, сообщает РБК.



На первом месте в списке стоит «разделенная Америка» — ситуация, когда примерно половина населения США будет считать нелегитимным каждого нового президента.



По мнению экспертов, такая обстановка сложится в Соединенных Штатах с приходом к власти Джо Байдена. Она отразится на геополитической ситуации во всем мире и приведет к рецессии в этой сфере.



На втором месте находится затяжная пандемия COVID-19. На фоне вакцинации, как пишут аналитики, произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных. Это приведет к общественным беспорядкам во многих странах. Кроме того, последствиями пандемии станут сокращения рабочих, потеря доверия к власти, долговые кризисы у развивающихся стран.



Третьим по значимости риском компания называет борьбу против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.



В топ-10 Eurasia Group также включила следующие мировые риски:

Рост напряженности в отношениях между США и Китаем;

Сложности с передачей данных в международном формате;

Вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве;

Проблемы турецкой экономики, которые могут привести к политическим последствиям;

Спад экономик стран Ближнего Востока из-за низкой цены на нефть;

Уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ;

Политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал новые штаммы коронавируса, которые обнаружили в Великобритании и ЮАР, вызовом человечеству в 2021 году.



По словам Гебрейесуса, ВОЗ активно сотрудничает с учеными по всему миру, чтобы понять, как мутирует и изменяется COVID-19. Несмотря на наличие вакцин и методик лечения инфекции, глава ВОЗ допустил, что новые варианты коронавируса могут вызвать трудности в новом году.