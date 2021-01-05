Японский профессиональный борец сумо Хакухо заразился коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Японский профессиональный борец сумо Даваажаргал Мөнхбатын, известный как — Хакухо, заразился COVID-19. Об этом сообщают монгольские СМИ.

Отмечается, что у него немного повышена температура, но он переносит болезнь в легкой форме.

Он является сыном серебряного призера Олимпиады в Мехико по вольной борьбе и многократного чемпиона Монголии по национальной борьбе бөх Мөнхбата Жигжидына. Также он четвертый иностранец и второй представитель Монголии, получивший высшее иерархическое звание йокодзуна в сумо.

Хакухо начал карьеру рикиси, когда его вес едва превышал 60 килограммов.

Мөнхбатын Даваажаргал родился 11 марта 1985 года в Улан-Баторе. Его отец Мөнхбат Жигжидын 6 раз выигрывал проводящийся в середине июля Большой турнир по национальной борьбе и носил титул, сопоставимый со званием йокодзуна. А в 1968-м году отец будущего рикиси принес своей стране серебряную медаль Олимпиады в Мехико в соревнованиях по вольной борьбе. В финале в весовой категории до 78 килограммов Мөнхбат уступил представлявшему СССР Борису Гуревичу.

В январе 2015-го года Хакухо превзошел рекорд легендарного Тайхо, добившись юсё (выиграв басё) в 33-й раз.

Сильной стороной Мөнхбатына Даваажаргала считается борьба при захвате пояса-маваси соперника поверх правой руки.

Жена Белого феникса - японка Саёко. У Хакухо растут три дочери и сын. В 2019 году Хакухо отказался от монгольского гражданства и стал подданным Императора Японии. Его рост составляет 192 см. Боевой вес 155 кг.

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