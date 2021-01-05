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  5 января 2021
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Миллиардера Джека Ма не видели уже 2 месяца после конфликта с правительством Китая, - СМИ
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  Основатель Alibaba Джек Ма уже два месяца не появлялся на публике, миллиардер также пропустил последний эпизод телешоу Africa’s Business Heroes, где должен был выступить в качестве судьи, пишет Reuters.

Крупнейший предприниматель Китая не появлялся на публике с форума в конце октября в Шанхае, где Ant Group Джека Ма собиралась выйти на IPO на Шанхайской и Гонконгской биржах и привлечь $34 млрд. Это должно было быть крупнейшим IPO в истории Китая и мира.

Представительница Alibaba сообщила агентству Reuters, что отсутствие бизнесмена вызвано конфликтом в расписании и отказалась от дальнейших комментариев.

Новости об отсутствии Ма широко распространились в Твиттере, который заблокирован в Китае. Также «исчезновение» Джека Ма не было актуальной темой в социальных сетях на материковом Китае, где «деликатные» темы подвергаются цензуре.

Китайские регулирующие органы сосредоточили внимание на бизнесе Ма с момента его октябрьского выступления, включая запуск антимонопольного расследования в отношении Alibaba. 28 декабря Центральный банк Китая обязал Ant Group вернуться к корням и сосредоточиться на поставках финансовых услуг. Компанию обязали исправить услуги компании с сфере кредитования, страхования и управления активами, чтобы они соответствовали правилам финнадзора.

«Я думаю, ему сказали залечь на дно. Это довольно уникальная ситуация, больше связанная с огромным масштабом Ant и чувствительностью в отношении финансового регулирования», - сказал Дункан Кларк, председатель пекинской технологической консалтинговой компании BDA China.

Ранее сообщалось, что Джек Ма за день потерял 3,5 млрд долларов на обвале акций Alibaba из-за антимонопольного расследования.

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