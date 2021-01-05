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  5 января 2021
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В Турции изобрели десяти секундный тест на коронавирус

CentralAsia (CA) -  Турецкие ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны. Об этом сообщается на сайте центра.

Он, по словам разработчиков, дает результат с точностью 99%.

Разработкой теста ученые занимались в течение семи месяцев. Система определяет наличие коронавируса по образцу слюны, взятой из полости рта. Наличие патогена выявляет специальный биосенсор, который в случае положительного результата подсвечивается. В 2019 году южнокорейские ученые создали аналогичную тест-систему для выявления вируса, вызывающего MERS.

По мнению авторов разработки, в отличие от ПЦР-тестирования, по этой системе не нужно брать мазок из носа, что может вызвать дискомфорт у людей. Кроме того, результаты ПЦР-теста поступают с задержкой в среднем в один день.

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