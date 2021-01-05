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  5 января 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 37 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 4 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 295 (+37).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 4 регионах республики.

Общее количество вылеченных пациентов достигло 75 545 (+108), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 1136 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 155 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

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