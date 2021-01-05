В Таджикистане на этой неделе температура воздуха понизится до минус 22 градусов

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на этой неделе в горных районах страны температура понизится до 22 градусов мороза, местами столбик термометра будет падать до минус 50. Все дни в стране сохраняются инеевые явления и туман, сообщает Asia-Plus со ссылкой на синоптиков.



8-9 января ночью будет 10-15 мороза, местами до 17-22 мороза, на восточном Памире - 25-30 мороза, а местами до 33-38 ниже нуля, в районе Булункуля до 48-50 мороза.



В Гидрометцентре сообщили, что пока обрабатывают данные и дадут более точный прогноз на ближайшие дни позднее.



Между тем, синоптики Узбекистана и прогнозируют в течение текущей недели аномальные холода в этой стране.



По данным узбекских синоптиков, в регион придёт холодный антициклон, центр которого располагается над районами Сибири.



Высокое поле давления будет обуславливать аномально холодную погоду в течение всей первой рабочей недели 2021 года.

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