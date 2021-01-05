Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы экономического сотрудничества

CentralAsia (TJ) - Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Акрам Карими в рамках своего рабочего визита в провинцию Эль-Касим встретился с Губернатором этой провинции принцем Фейсалом бен Мишал Ал Сауд. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и пути его укрепления в сферах экономики, торговли, инвестиций и переработки сельскохозяйственной продукции. Стороны сочли целесообразным использовать потенциал двух стран для налаживания сотрудничества в сфере туризма.



В рамках рабочего визита также состоялись встречи посла с председателем Торгово-промышленной палаты Эль-Касима Мухаммадом Аль-Ханая и Председателем Комитета экономического развития и инвестиций данной провинции доктором Юсуфом Аль-Орайни.

⇳

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения