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  5 января 2021
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Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы экономического сотрудничества

CentralAsia (TJ) -  Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Акрам Карими в рамках своего рабочего визита в провинцию Эль-Касим встретился с Губернатором этой провинции принцем Фейсалом бен Мишал Ал Сауд. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и пути его укрепления в сферах экономики, торговли, инвестиций и переработки сельскохозяйственной продукции. Стороны сочли целесообразным использовать потенциал двух стран для налаживания сотрудничества в сфере туризма.

В рамках рабочего визита также состоялись встречи посла с председателем Торгово-промышленной палаты Эль-Касима Мухаммадом Аль-Ханая и Председателем Комитета экономического развития и инвестиций данной провинции доктором Юсуфом Аль-Орайни.

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