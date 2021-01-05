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  5 января 2021
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Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации президента США

CentralAsia (KZ) -  Казахстанский певец Димаш Кудайберген примет участие в мероприятии, посвященном открытию недели празднования инаугурации президента США 17 января 2021 года, передает Tengrinews.kz.

По традиции мероприятие проведет организация Sister Cities International — Международная ассоциация городов-побратимов. Ее почетным сопредседателем стал избранный президент США Джо Байден. В мероприятии также примет участие дипломатический корпус.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции торжество пройдет в онлайн-формате 17 января 2021 года с 19:.00 до 21:00 (с 6:00 до 8:00 утра по времени Нур-Султана).

Впервые за всю историю существования Sister Cities International и отношений США и Казахстана в мероприятии, открывающем неделю празднования инаугурации избранного президента США, примет участие казахстанский артист.

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