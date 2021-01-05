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  5 января 2021
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Женщина и её 10-летняя дочь погибли в Узбекистане, отравившись газом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане женщина и её 10-летняя дочь погибли от отравления угарным газом, отец с сыном находятся в состоянии комы, сообщил Минздрав республики.

По данным министерства, 4 января в больницу Хорезмской области были доставлены 4 члена одной семьи. У них было диагностировано острое отравление угарным газом.

Женщина 1989 года рождения и её дочь скончались, 31-летний глава семейства и 7-летний сын находятся в состоянии комы.

Как сообщается, на днях семейная пара установил в своей квартире новый отопительный котел.

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