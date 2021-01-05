The Diplomat: Готова ли Монголия к женщине-президенту?

CentralAsia (MNG) - Бывший член Великого Государственного Хурала Монголии Ц.Оюунгэрэл объявила, что будет бороться за право быть кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в июне 2021 года.



Как пишет Мандуул Бат-Орших, старший преподаватель факультета международных отношений и государственного управления Национального университета Монголии на страницах The Diplomat, она могла бы стать второй в истории страны женщиной, баллотирующейся на пост президента после неудачной попытки Н.Удвал на выборах 2013 года.



55-летняя Оюунгэрэл получила первое высшее экономическое образование в Екатеринбурге в 1988 году, а в 1993 году поступила в Московскую международную школу бизнеса на степень магистра.



В 2004 году она снова получила степень магистра в области исследований международной политики в Стэнфордском университете. В 2011 году приняла участие в программе стипендий Эйзенхауэра, в которой от 60 до 70 мировых лидеров собрались вместе для интенсивной шестинедельной программы. Она также является автором бестселлера «Зеленоглазая лама».



Работая на различных должностях государственной службы в 1990-х и 2000-х годах, она стала советником бывшего президента Ц.Элбэгдоржа по вопросам политики в области прав человека и участия граждан. В 2012 году после двух неудачных попыток она получила место в Великом Государственном Хурале, подчеркивает автор статьи.



Оюунгэрэл имеет репутацию правозащитницы и лидера Ассоциации демократических женщин Монголии. В своих трудах она не только затрагивает некоторые из наиболее важных проблем общества, но и продолжает возглавлять инициативы в области социального благополучия.



Оюунгэрэл начала проект по обновлению туалетов с выгребными ямами в юрточных районах Улан-Батора с использованием 17 различных технологий строительства туалетов через Local Solutions Foundation, неправительственную организацию, основанную в 2007 году. Она подчеркнула, что наличие туалетов на корточках в таком густонаселенном городе, как Улан-Батор, антисанитарно для жителей и вредно для их здоровья. Кроме того, сильно скопившиеся экскременты поглощаются глубоко в грунтовые воды, из которых 1,5 миллиона человек получают питьевую воду.



Как отмечает автор, когда Оюунгэрэл заявила о своем стремлении стать главой государства, некоторых это повергло в шок. Критики не могли не вовлечь ее прошлое и ее семью в вопрос ее политической карьеры. Есть два распространенных аргумента в пользу того, что она не может баллотироваться на пост президента. Одно из них – утверждение, что, поскольку она когда-то работала на бывшего президента Элбэгдоржа, она все еще должна быть в его кругу. (У бывшего президента плохая репутация после ухода с должности.) Второй аргумент – она замужем за американцем. Но помимо этих возражений, многих монгольских мужчин и женщин весьма тревожит мысль о том, что президентом будет женщина, указывает издание.



Принимать ее кандидатуру на предстоящих президентских выборах пока рано, считает Мандуул Бат-Орших. Во-первых, Оюунгэрэл должна будет добиться выдвижения Демократической партией, что потребует победы над действующим президентом Х.Баттулгой. Только тогда она действительно сможет противостоять избраннику Монгольской народной партии, которым, скорее всего, будет нынешний премьер-министр У.Хурэлсух.



После 30 лет демократии Монголия по-прежнему сталкивается с проблемами в построении надлежащего управления и развитии процветающей экономики. Тем не менее, является ли это одной из немногих демократий в сердце Азии, но готова ли она к тому, чтобы женщина стала главой государства, задается вопросом автор.

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