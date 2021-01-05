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  5 января 2021
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82-летняя американка ожила после смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Бывшая мисс Вирджиния, 82-летняя Барбара Гатри Лэй, в канун Рождества была объявлена мертвой после заражения коронавирусом, однако позднее чудесным образом «воскресла», пишет издание New York Post.

Женщина, которая стала обладательницей титула мисс Вирджиния в 1958 году, поступила в больницу в Джорджии 20 декабря, после того как из-за заражения коронавирусом у нее появились проблемы с дыханием. Через два дня после госпитализации она была объявлена мертвой, первым печальное известие получил ее сын Том Келли, который сам является врачом.

Келли сообщил новость о кончине матери супругу Барбары, Тони Лэю, после чего тот стал рассказал родственникам. Однако спустя несколько минут Келли позвонили из больницы, чтобы сказать, что у Барбары снова есть пульс.

«Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло на прошлой неделе, есть лишь одно слово — чудо», - отметил сын Барбары.

Женщину уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сама она пока еще не знает о случившемся. Ее давний приятель из Вирджинии рассказал, что намерен показать ей материал, напечатанный в местной газете. По его словам, Барбара всегда говорит, что планирует прожить до 101 года.

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