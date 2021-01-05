В Ташкенте открывается каток под открытым небом. Ожидается приезд российских звёзд

CentralAsia (UZ) - 7 января в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте открывается каток под открытым небом.

Как сообщили в Госкомтуризма, цель открытия катка стала популяризация здорового образа жизни и спорта среди населения.

Городской каток под открытым небом и сопутствующая праздничная зона устанавливается на один месяц. За это время на ледовом катке под открытым небом пройдет ряд культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. На катке запланирован юношеский чемпионат по хоккею, танцевальное шоу на льду и др.

В рамках открытия Городского ледового катка 7 января 2021 года организуется выступление звезды Российского ледового спорта, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина со своей программой «Зима».

Также в рамках открытия Городского катка на сценической площадке пройдет концерт артистов узбекской эстрады.