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  5 января 2021
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В Мексике полиция расследует странную смерть 21-летней участницы конкурса красоты

CentralAsia (CA) -  21-летнюю модель Химену Иту, которая должна была принять участие в конкурсе красоты «Мисс Мексика», накануне нашли мертвой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Тело девушки обнаружили у нее дома. Однако, что стало причиной ее смерти, пока неизвестно.

Ее странную и внезапную гибель полиция предварительно связывает с возможным желанием девушки покончить с собой. Однако есть версия, что погубить молодую особу могло и пристрастие к запрещенным веществам. Выяснением истинных причин смерти модели уже занимаются компетентные органы. Информация о наркотиках тоже проверяется.

Также по одной из версий, не исключается вариант, что фотомодель могли убить.

Химена Иту известна тем, что в 2019 году получила титул «Мисс Агуаскальентес» и была одной из кандидаток на конкурс «Мисс Мексика 2021», который должен состояться 13 марта, но из-за коронавируса был перенесен.

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