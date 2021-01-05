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  5 января 2021
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Девушка из Душанбе намерена получить на аукционе девственности $10 тысяч

CentralAsia (TJ) -  23-летняя душанбинка решила за 10 тыс долларов продать свою девственность через международный онлайн-аукцион First Night («Первая ночь»). На этой платформе сотни невинных девушек из разных стран мира продают «право первой ночи» состоятельным мужчинам.

Недавно на аукционе девственности появился лот 23-летней душанбинки: «Я миниатюрная девушка, хочу найти богатого мужчину, чтобы стать ему хорошей женой в будущем. Я послушная, ласковая и добрая. Я девственница».

Девушка в короткой переписке сообщила, что ее семья находится в тяжелом финансовом положении, они влезли в долги, и поэтому девушка решила выставить лот на аукционе девственности, чтобы помочь своим родным.

На онлайн-аукционе представлено много лотов девушек из Центральной Азии, правда, из Таджикистана и Туркменистана – пока что по одному. Среди мусульманских стран очень много заявок от девственниц из Ирана, которые ищут женихов-иностранцев, готовых оплатить право первой ночи.

Цена девственности на аукционе колеблется, в зависимости от возраста и привлекательности девушек, от 3 тыс до 1 млн долларов.

Между тем сайт «Первая ночь», учредителем которого упоминается компания на Маршалловых островах, пишет, что никакой ответственности в сделке не несет. И девственницы, и состоятельные покупатели-мужчины добровольно вносят свою информацию в базу данных и при необходимости могут ее удалить.

По словам представителей сайта, любой диалог и соглашение происходит между «продавцом и покупателем», и сайт ответственности за это не несет. Администраторы сайта проверяют фотографии, присланные девушками, и отмечают их, чтобы покупатель удостоверился, что фотографии подлинные.

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