В России число случаев коронавируса приблизилось к 3,3 млн

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировано 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 864 (11,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 284 384 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 217 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 651 820 человек.