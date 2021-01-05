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  5 января 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 59 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 518 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти было зафиксировано в Москве — 75 и Санкт-Петербурге — 73.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 59 506 человек, всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,2 млн человек, из них выздоровели — 2,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 651 820 человек.

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